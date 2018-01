Preparativos de ofensiva em Raqqa não estão ao nível anunciado, diz fonte

DAMASCO - Os preparativos de uma ofensiva para arrebatar do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) o controle da cidade síria de Raqqa "não estão ao nível solicitado e nem em proporção com as declarações da coalizão internacional", disse nesta quarta-feira, 26, um dirigente rebelde local. "Ainda não foi determinado quais serão as forças que participarão da batalha, se serão internacionais, neste caso EUA, ou locais", explicou por telefone o porta-voz da Frente dos Revolucionários de Raqqa, Mahmoud Hadi.

Hadi disse que a ofensiva para cercar Raqqa, principal reduto do EI na Síria, poderia começar antes de fim de ano, "mas estará relacionada com o que ocorrer em Mossul", reduto dos radicais no Iraque. A Frente dos Revolucionários de Raqqa é integrada por combatentes originais desta zona e luta emoldurada nas Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança armada curdo-árabe que recebe o respaldo de Washington.

Na terça-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, afirmou em Paris que tinham começado os preparativos junto a seus aliados para uma operação com o alvo de isolar Raqqa, durante uma entrevista coletiva com seu colega francês, Jean-Yves Le Drian.

Ambos responsáveis participaram na capital francesa de uma reunião ministerial com representação de outros 11 países da coalizão, entre eles Espanha, Reino Unido e Alemanha. O chefe do Pentágono considerou que para este plano "fazem falta forças locais capazes e motivadas", pois a meta é "vencer o EI a longo prazo".

Carter não deu prazos sobre essa ofensiva, que poderia coincidir com a de Mossul e incluir forças de assalto. / EFE