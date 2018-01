Presa enfermeira italiana suspeita de matar cinco pacientes A polícia italiana prendeu uma enfermeira suspeita de ter matado cinco pacientes com idade avançada ou com doenças terminais, entre setembro e novembro. Ao que parece, a enfermeira, que trabalha em um hospital em Lecco, no norte da Itália, matou os pacientes com injeções de bolhas de ar, disse o advogado Annamaria Delitala. A enfermeira, de 34 aos, confessou a autoria de "cinco ou seis" homicídios, segundo Detitala. A polícia investiga a possibilidade de haver mais vítimas. De acordo com informações da imprensa, a enfermeira parecia ter problemas mentais e disse que as mortes dos pacientes a fizeram se sentir mais poderosa.