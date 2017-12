Presa quadrilha que assaltava em estrada paulista Vítimas de uma quadrilha que assaltava motoristas na rodovia Pedro Taques foram levados hoje para prestar depoimentos na delegacia de Cubatão. Quatro jovens, Mário Soares da Silva, 19 anos, Lucas Leandro de Souza, 20 anos, Welton Huddmann Clemente Soares, 19 anos e Éverson Alves Vieira Santana, 20 anos, e dois menores foram presos em flagrante na sexta-feira no Morro do Picapau e a polícia encontrou com eles uma espingarda calibre 20, 200 gramas de maconha e objetos roubados. Um comerciante de Santos viu os assaltantes em reportagem na televisão e reconheceu os acusados, sendo que um deles usava seu relógio. Ontem pela manhã, os menores foram encaminhados aos Juizado da Infância e Juventude e os maiores serão levados para o Dacar-10, em Praia Grande, na segunda-feira. Segundo o delegado-titular do 3º Distrito Policial de Cubatão, João José Peres Neves, os assaltantes foram autuados em flagrante por roubo, formação de quadrilha, tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. Eles haviam roubado a moto do policial, que localizou os ladrões e, com isso, a quadrilha. "Alguns deles são viciados e cometem esses crimes para manter o vício", disse ele, recomendando aos motoristas que evitem parar seus veículos na rodovia Pedro Taques quando baterem em alguma pedra. Essa é a forma mais comum de assaltos naquela estrada, principalmente entre os quilômetros 272 e 273. Há quinze dias, outras duas pessoas que praticavam assaltos foram presas no local.