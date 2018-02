Presas 4 pessoas que furtaram rochas da Lua em Houston Quatro pessoas foram acusadas de furtar pedaços de rocha lunar do Centro Espacial Johnson, em Houston, informou nesta segunda-feira o FBI. Agentes secretos do FBI detiveram os suspeitos no sábado em Orlando, disse a agente federal Sara Oates. Dos quatro, três eram do Texas e um de Utah. "Realizamos uma operação secreta, na qual sabíamos que alguém estava com pedaços de rocha, tentando vendê-los, disse Oates. A operação foi realizada com sucesso, acrescentou, "prendemos quatro indivíduos e resgatamos esses tesouros".