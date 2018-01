Presença de Oviedo em Itaipu irrita o Paraguai O governo do novo presidente Nicanor Duarte enviará um protesto a Brasília contra a presença do ex-golpista Lino César Oviedo, semana passada, na inauguração de uma nova turbina da hidrelétrica binacional Itaipu. Duarte e Luiz Inácio Lula da Silva participavam, no último sábado, da cerimônia quando Oviedo apareceu, de surpresa. A chanceler paraguaia, Leila Rachid, disse que estão sendo recolhidas informações para se identificar quem convidou à cerimônia o ex-comandante do Exército, que foi expulso da corporação em abril de 1998 e condenado a dez anos de prisão por sua fracassada tentativa de golpe em 1996. O embaixador brasileiro em Assunção, Luiz de Castro Neves, explicou que "Oviedo utilizou o convite de outra pessoa, que ainda não identificamos". Oviedo mora atualmente no Brasil na qualidade de refugiado político, fato que vem impedindo sua extradição ao Paraguai.