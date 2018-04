Presença dos EUA desestabiliza Iraque, diz líder do Egito O presidente do Egito, Hosni Mubarak, afirmou na segunda-feira que a presença de militares dos Estados Unidos e de outros países no Iraque atrai terroristas e ameaça a segurança e a estabilidade da região, afirmou a agência egípcia de notícias Mena. Mubarak, que antes havia defendido a permanência das forças norte-americanas no Iraque para impedir o país de mergulhar no caos, deu essas declarações diante de editores de jornais egípcios ao voar em seu avião para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. "O presidente Mubarak alertou sobre os perigos relacionados à continuidade da presença norte-americana no Iraque", afirmou a Mena, uma agência oficial. "Ele disse que a presença das forças norte-americanas e de outros países no Iraque atrairia terroristas de todas as partes e ameaçaria a segurança e a estabilidade da região", acrescentou a agência. A Mena não citou as palavras de Mubarak e nem divulgou maiores detalhes. Tampouco disse explicitamente que o líder do Egito defendia uma retirada norte-americana. O porta-voz de Mubarak não foi encontrado para manifestar-se sobre o assunto. O governo egípcio opôs-se à invasão norte-americana do Iraque em 2003. No entanto, após a derrubada do presidente Saddam Hussein pelas forças dos EUA, Mubarak disse que os soldados norte-americanos deveriam continuar lá a fim de garantir a retomada da lei e da ordem. O Egito, além disso, deu apoio à decisão do governo dos EUA de enviar mais soldados para a região de Bagdá, no ano passado, afirmando esperar que o plano fortalecesse o governo iraquiano. (Texto de Jonathan Wright)