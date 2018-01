Presidência da ANP anuncia pagamento de funcionários A Presidência palestina efetuará nos próximos dias uma nova transferência a vários bancos locais para pagar, a partir de 1º de agosto, os salários dos funcionários da Autoridade Nacional Palestina (ANP), disse uma fonte política ao jornal Al-Ayyam. Segundo a fonte, que preferiu não se identificar, a soma será suficiente para pagar um mês completo de salários. No sábado passado, para ajudar os funcionários que não ganham seus salários há meses, a Presidência da ANP pagou os empréstimos que muitos deles tiveram que pedir a entidades bancárias. Cerca de 160 mil funcionários não recebem seus salários desde que o governo do primeiro-ministro palestino, Ismail Haniyeh, assumiu em março, o que fez a comunidade internacional suspender as ajudas diretas à ANP. Desde então, uma parte dos funcionários obteve adiantamentos salariais pelo trabalho já realizado há vários meses.