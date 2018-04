Presidenciáveis dos EUA são super-heróis, diz editora da Vogue Os pré-candidatos presidenciais Barack Obama, Hillary Clinton e John McCain podem ser vistos como exemplos de super-heróis, disse à Reuters na quarta-feira a editora da revista Vogue americana, Anna Wintour. "Sempre precisamos de super-heróis, e é animador o fato de termos uma mulher, um afro-americano e um ex-prisioneiro de guerra se candidatando à Presidência", disse ela em Milão, durante uma apresentação da mostra "Super-Heróis: Moda e Fantasia", que acontecerá em Nova York em maio. "Cada um deles é super-herói à sua maneira", ela acrescentou. A exposição, que acontecerá no Metropolitan Museum de Nova York até setembro, tem apoio do estilista italiano Giorgio Armani e da empresa Conde Nast, que publica a Vogue. Um longo de seda marrom, criado por Armani em 1990 e coberto por uma teia metálica de aranha, vai aparecer na exposição como uma versão sombria do Homem-Aranha. A mostra também terá uma fantasia metálica de aranha criada pelo estilista britânico Gareth Pugh. A exposição terá cerca de 60 peças, incluindo figurinos de filmes, alta-costura de vanguarda e roupa esportiva de alta performance. "A intenção é que a exposição coincida em parte com as Olimpíadas de Pequim", disse Harold Koda, curador do Instituto de Figurinos do Metropolitan Museum. Para ele, a mostra transmite a idéia de que os super-heróis são "eternamente jovens, eternamente belos e em conformidade com os mais elevados ideais de beleza humana". Armani, que mostrou suas coleções em Milão no domingo e na segunda-feira, brincou dizendo que é seu próprio super-herói: "Não tenho outros pontos de referência", disse. "O poder da moda, assim como o poder do super-herói, está em sua capacidade de transcender o comum e o cotidiano", disse o estilista em comunicado.