Presidente admite que não deixou de fumar totalmente Durante entrevista de uma hora com o presidente Barack Obama sobre assuntos como Irã e reforma do sistema de saúde, uma jornalista aventurou-se a fazer a pergunta que não queria calar: "Quantos cigarros o senhor fuma por dia? O senhor fuma sozinho ou na frente dos outros?" "Estou 95% curado, mas às vezes eu escorrego", disse o presidente. "Não sou um fumante diário e nem constante. E não fumo na frente de meus filhos ou da minha família." Obama disse que é questionado sobre seu vício uma vez por mês e se comparou a um alcoólatra. "Como as pessoas que frequentam os Alcoólicos Anônimos, uma vez que você entra nesse caminho, é uma luta contínua." Foi a primeira vez que o presidente falou mais abertamente sobre o assunto, desde que o vício veio à tona, durante a campanha eleitoral. Na segunda-feira, Obama assinou uma lei que aumenta a regulamentação sobre cigarros e reacendeu as discussões sobre seu vício. Ao assinar a lei, ele contou ter começado a fumar quando era adolescente e disse: "Sei como é duro se livrar do vício.'' Michelle fez um trato com o marido antes da campanha - o então senador só poderia se candidatar se parasse de fumar. Obama era visto nos comícios mascando chiclete de nicotina. Foi noticiado até que Obama teria fumado um cigarro escondido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a reunião do G-20 em abril, em Londres.