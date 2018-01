Presidente afegão anuncia vice na disputa da reeleição O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, pôs de lado um poderoso senhor da guerra para incluir o irmão de um herói da resistência ao Taleban a sua chapa para concorrer à reeleição. A disputa política que antecedeu o anúncio foi tão intensa que a Otan reforçou a segurança nas ruas da capital, Cabul. O líder provisório do Afeganistão, apoiado pelos EUA, selecionou o irmão de Ahmad Shah Massud para compor sua chapa, decisão que testará o frágil equilíbrio étnico e partidário do país. Ahmad Zia Massud é um tajique étnico e o atual embaixador afegão na Rússia. Seu irmão Ahmad foi morto pela Al-Qaeda em 9 de setembro de 2001.