Presidente afegão confirma diálogo informal com Taleban O presidente afegão, Hamid Karzai, confirmou hoje que seu governo mantém conversações informais "há bastante tempo" com o Taleban para alcançar a paz no Afeganistão. Trata-se da mais recente declaração de um graduado funcionário do país reconhecendo esses contatos com o grupo fundamentalista.