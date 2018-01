Presidente afegão diz que, se confirmada, morte de Bin Laden é "boa notícia" Caso se confirmem verdadeiras, as informações sobre a morte de Osama bin Laden são "uma boa notícia para o mundo inteiro", afirmou o presidente do Afeganistão Hamid Karzai neste sábado. "Isso significaria que a inteligência, a cabeça da Al-Qaeda, que trouxe tanta miséria a pessoas de todo o mundo, foi levada embora", disse ele a repórteres antes de seu discurso em uma conferência de relações internacionais realizada em Montreal, no Canadá. O governo francês confirmou neste sábado a existência de um relatório de espionagem informando a morte do líder terrorista Osama bin Laden, mas não garante que a informação esteja correta. Em seu discurso, Karzai prestou homenagem a quatro soldados canadenses mortos recentemente no Afeganistão. "Por sacrifícios como esses, temos que garantir que a missão canadense no Afeganistão progrida", disse ele. Do lado de fora do hotel onde é realizada a conferência, 35 pessoas participaram de uma manifestação contra a guerra no Afeganistão. Ao menos uma pessoa foi presa durante os protestos. O presidente afegão, que discursou na Assembléia Geral da ONU na última quarta, dia 20, está encerrando uma visita de três dias pelo Canadá e retorna para os Estados Unidos para se encontrar com o presidente George W. Bush. O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf também participará do encontro, cujo tema é segurança regional. "Terrorismo também estará na pauta", disse Hazid sobre a reunião com Bush.