Presidente afegão nomeia seu gabinete Em um gesto destinado a dissipar preocupações quanto à composição étnica de seu gabinete, o presidente afegão, Hamid Karzai, confirmou nesta quarta-feira em seus cargos os ministros da Defesa e Relações Exteriores por um período de 18 meses e nomeou um governador pashtun como ministro do Interior. A pasta da Fazenda foi entregue por Karzai a seu principal assistente, Ashraf Ghani. As nomeações serviram para dissipar as preocupações de muitos delegados ao grande conselho afegão (loya jirga) de que os três principais ministérios do gabinete ficassem em poder de funcionários da etnia tajique, do Vale de Panjshir - ex-membros da Aliança do Norte, opositora do anterior regime taleban. O grande conselho aprovou de imediato as nomeações para o gabinete de Karzai, e este agradeceu a rapidez da aprovação pelos delegados. Logo em seguida, após ter começado com um dia de atraso e prolongar-se por três dias além do previsto, a loya jirga - uma assembléia baseada na tradição afegã - encerrou seus trabalhos. Em discurso pronunciado perante 1.650 delegados da loya jirga, Karzai nomeou um total de 14 ministros, três vice-presidentes e o presidente do Supremo Tribunal. "Se o Afeganistão não contar com um governo forte, não conseguiremos nada", disse Karzai. Por sua vez, a Comissão da loya jirga disse sentir-se satisfeita com a ampla representatividade dos delegados. "É uma grande oportunidade para nós", afirmou Sayed Malik, um delegado de Uruzgan, a província meridional na qual o presidente eleito Karzai iniciou sua campanha anti-Taleban. "Desejamos que nosso governo seja equilibrado e justo". A tenda erguida no prédio do Instituto Politécnico de Cabul contrasta com os bairros em torno, danificados pelos conflitos internos entre 1992 e 1996 durante o governo do presidente Burhanuddin Rabbani. Rabbani e quase todos os chefes que naquela época encabeçavam facções armadas, sentaram-se nas primeiras fileiras da loya jirga, junto com Abdul Rasul Sayaf, Rashid Dostum, Ismail Khan, Gul Agha. Todos eles combateram violentamente entre si naquele período e contribuíram para o aspecto atual da capital. Sua presença foi agudamente criticada por outros delegados. "Isto é uma loya jirga ou uma reunião de comandantes?", perguntou o delegado Safdar Mohamed. Seu colega Omar Zakhilwal se queixou de que Karzai havia denunciado repetidamente os cabeças das diferentes facções e depois os abraçou publicamente. As delegadas, que ocuparam várias fileiras de cadeiras, estavam entre as mais ruidosas. Durante seis anos, a milícia taleban as obrigou a guardar silêncio e, antes, os confrontos de rua que ocorriam diariamente em Cabul as impediram de organizar-se. Uma das delgadas criticou intensamente Rabbani, outra o ministro interino da Defesa, Mohamed Fahim, que seguramente está confirmado no cargo; aparentemente, os EUA desejam sua ajuda para eliminar os bolsões da Al-Qaeda que permanecem no país.