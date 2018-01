Presidente afegão quer reunião com comando americano O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, ordenou uma investigação sobre os bombardeios americanos contra um vilarejo afegão que matou cerca de 16 civis nesta terça-feira, e pediu uma reunião com o comandante americano das forças de coalizão no Afeganistão, informou o gabinete presidencial nesta terça-feira. Karzai expressou "preocupação" em relação a decisão das força de coalizão de bombardear áreas civis, mas também condenou a "covardia dos terroristas" de usarem civis como escudo humano. Segundo o comunicado emitido pelo gabinete de Karzai, o bombardeio ao vilarejo de Azizi no último domingo e posteriormente na manhã da segunda-feira deixou 16 civis mortos. Segundo autoridades locais, no entanto, este número pode chegar a 17.