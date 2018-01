Presidente alemão cancela visita após ameaça de atentado O presidente da Alemanha, Johannes Rau, cancelou nesta terça-feira uma viagem ao Djibuti depois do recebimento de ameaças segundo as quais militantes islâmicos planejavam assassiná-lo, informou seu gabinete. Rau pretendia viajar amanhã ao Djibuti, no chamado Chifre da África, em meio a uma série de visitas a três países do continente. Durante a viagem, ele deveria inspecionar tropas posicionadas na costa do Oceano Índico como parte da campanha de combate ao "terrorismo" liderada pelos Estados Unidos. Entretanto, ele cancelou a visita com base em uma "recomendação urgente" dos serviços alemães de espionagem, informou seu gabinete por meio de um comunicado. "De acordo com as agências de segurança, círculos islâmicos planejavam assassinar o presidente. Representantes do governo alemão e agências de espionagem acreditam que as ameaças eram sérias", afirmava o comunicado. Rau, que viaja ao lado de sua esposa, Christina, pediu desculpas pelo cancelamento da visita ao Djibuti. Hoje ele está na Tanzânia e amanhã deverá viajar diretamente para a Alemanha.