Presidente argelino é reeleito; oposição denuncia fraude O presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, foi reeleito por uma esmagadora maioria para um segundo mandato, anunciou o ministério do Interior, após uma dura campanha em que o mandatário enfrentou cinco concorrentes. O ex-primeiro-ministro de Bouteflika, Ali Benflis, que chegou a um distante segundo lugar, denunciou de imediato que se tratava de uma fraude. Bouteflika, de 67 anos, venceu as eleições de quinta-feira com 83% dos votos, disse o ministro do Interior, Nourredine Zerhouni. Sua campanha se baseou na pacificação do país, destruído por mais de uma década de violência iniciada após ser anulada uma eleição que favorecia um partido islâmico. Simpatizantes de Benflis, que conseguiu apenas 8% dos sufrágios segundo os resultados oficiais, denunciaram a ocorrência de fraude sem, no entanto, apresentarem provas. A suas vozes se juntaram as dos partidários dos demais candidatos. O ministro Zerhouni, por sua vez, insistiu em que o pleito, que comparou a uma "celebração nacional", havia sido limpo e que em cada seção eleitoral havia representantes de todos os candidatos. Além disso, argumentou, pelo menos 120 observadores estrangeiros supervisionaram as eleições. Antecipando-se à vitória de seu candidato, partidários de Bouteflika festejaram nas ruas de Argel assim que as urnas foram fechadas.