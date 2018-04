Presidente austríaco deve ser reeleito neste domingo

Fischer é conhecido por sua cautela e diplomacia. Ele serviu como ministro de Ciências e teve várias posições de liderança em seu partido, o Social Democrata, e no parlamento antes de vencer as eleições presidenciais, há seis anos. Já Rosenkranz, do Partido Liberal (FPÖ), causou controvérsia ao sugerir que a lei austríaca que proíbe a glorificação dos nazistas não está em linha com a constituição do país e limita a liberdade de expressão.

Embora, posteriormente, Rosenkranz tenha declarado apoio à lei, depois da pressão do jornal mais lido do país, sua candidatura continuou controversa. Ela também foi criticada recentemente por uma vaga resposta a uma pergunta em relação às câmaras de gás nazistas, mas depois claramente reconheceu que elas existiram. Rosenkranz afirma que foi mal interpretada.

A imprensa local afirma que a participação dos eleitores foi fraca na primeira metade do dia. Cerca de 6,4 milhões de austríacos com 16 anos ou mais podem votar.