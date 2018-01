Presidente boliviano antecipa viagem a Cuba para retirar tumor benigno

LA PAZ - O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou nesta terça-feira, 28, que viajará para Cuba "com urgência" na quarta-feira para a retirada de um tumor benigno na laringe.

"Por recomendação médica e por decisão do gabinete de ministros e do vice-presidente (Álvaro García Linera), amanhã tenho que viajar com urgência", disse Evo em um evento com produtores de folhas de coca de La Paz.

A viagem do líder estava prevista para quinta-feira, segundo anúncio feito na segunda-feira pelos ministros de Saúde, Ariana Campesino, e da presidência, René Martínez.

Evo afirmou que não sente dor, mas que está afetado por uma "rouquidão" que "cada vez está piorando", por isso que indicou que é melhor "se submeter a uma pequena cirurgia que é urgente". Segundo o governante, o procedimento "não é um problema, é rápido", mas ele precisará ficar de "repouso para recuperar a voz".

Evo descobriu que tinha essa afecção no começo deste mês em Cuba após ser atendido por uma complicação em sua saúde com uma disfonia, uma sinusite e dores no abdômen.

A cirurgia estava programada inicialmente para abril, mas foi antecipada em uma semana porque o presidente boliviano teve uma recuperação positiva de outras patologias virais, disseram na segunda-feira os ministros de Saúde e da presidência.

A ministra Ariana Campesino assegurou que a antecipação da cirurgia "não está vinculada a nenhuma emergência" e o líder deve retornar "com maior prontidão" à Bolívia para se reintegrar suas atividades normais.

Ela explicou que a cirurgia de Morales consiste na extração de um nódulo na corda vocal esquerda em uma cirurgia "muito simples, muito singela", que deve durar cerca de 20 minutos. Após a intervenção, o presidente boliviano deverá ter um repouso absoluto da voz durante 48 horas e posteriormente passará por uma avaliação para saber quanto tempo ficará em Cuba, acrescentou.

Evo decidiu fazer o tratamento na ilha depois que cinco médicos bolivianos não conseguiram curá-lo de uma disfonia. O governante sofre com o problema desde janeiro, algo evidenciado nos vários discursos e atos aos quais participou em diversas regiões do país. / EFE