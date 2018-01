Presidente boliviano tem câncer no pulmão e fígado O presidente da Bolívia, Hugo Banzer, tem câncer no pulmão e no fígado, informou neste sábado um porta-voz do governo. De acordo com ele, a condição de saúde do chefe de Estado boliviano é grave, mas não foi tomada nenhuma decisão sobre a eventual renúncia do presidente da nação mais pobre da América do Sul. Banzer, de 75 anos, que foi democraticamente eleito há quatro anos depois de ter sido ditador entre 1971 e 1978, está internado no Centro Médico Walter Reed, em Washington. "Os médicos confirmaram que o presidente Banzer tem câncer no pulmão esquerdo e no fígado", disse o ministro da Informação, Manfredo Kempff. De acordo com fontes próximas a Banzer, o presidente fuma cerca de 30 cigarros por dia.