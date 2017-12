Presidente Bush diz que reforma migratória avançou O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou nesta terça-feira que aconteceram avanços no processo de aprovação de uma lei de reforma migratória integral, que ainda depende da harmonização no Congresso de dois projetos diferentes. Bush iniciou nesta terça-feira uma visita de dois dias à região da fronteira com o México. A visita foi a segunda em menos de um mês, desde que apresentou um plano que combina maiores medidas de segurança com um programa de trabalhadores temporários e com um caminho para a legalização dos imigrantes ilegais que estão há muito tempo no país. A visita, que o levou ao Novo México, Texas e Nebraska, coincide com o início da mobilização de cerca de 6 mil soldados da Guarda Nacional, que - seguindo o plano apresentado no mês passado - reforçarão a Patrulha Fronteiriça em suas operações de vigilância da fronteira durante os próximos três anos. Neste período, Bush quer praticamente dobrar o número de agentes da Patrulha, que iriam dos 10 mil atuais para mais de 18 mil. O presidente dos EUA visitou hoje um centro de formação da Patrulha Fronteiriça em Artesia (Novo México), onde pronunciou um discurso. Imigração ilegal Durante seu discurso, o presidente afirmou que a imigração ilegal "é um problema grave", que não coloca apenas em perigo a segurança nacional, mas também "prejudica o cumprimento da lei" e "cria uma economia submersa". O problema da imigração ilegal se transformou em uma das grandes polêmicas que o Congresso enfrenta neste ano de eleições legislativas. Segundo cálculos, atualmente há cerca de doze milhões de imigrantes ilegais nos EUA. O ponto que causa mais divergência é o relacionado ao programa de trabalhadores temporários e a abertura de uma opção de legalização dos imigrantes que estão há muito tempo no país. No entanto, Bush afirmou em que "está convencido de algo: Se não enfrentarmos todos os elementos ao mesmo tempo, não resolveremos nenhum deles". Progressos Em seu discurso de hoje, o presidente expressou seu otimismo diante da possibilidade de o alcançar um final positivo e tentou destacar os pontos em comum das propostas, ao invés das diferenças que separam os legisladores. Bush disse que "estão sendo alcançando grandes progressos" para a aprovação de uma reforma exaustiva do sistema, além de destacar o projeto de lei aprovado pelo Senado há duas semanas. O projeto de lei do Senado deve ser harmonizado agora com a proposta pela Câmara de Representantes, aprovada em dezembro de 2005 e que se limita a propor medidas mais duras de segurança. O processo de harmonização promete ser complicado, diante das grandes diferenças entre as duas propostas. O passo seguinte é a nomeação de um comitê formado por membros das duas câmaras, que negociará o projeto de lei final. O Senado já nomeou os 14 republicanos e os 12 democratas que o representarão neste comitê, porém a Câmara de Representantes ainda não realizou isto. O presidente dos EUA encerra na quarta-feira sua viagem com uma visita a Omaha (Nebraska), onde fará um novo discurso sobre a reforma migratória.