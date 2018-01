Presidente camaronês reforma governo O presidente de Camarões, Paul Biya, reformou seu governo, criou um novo ministério e manteve os cargos mais influentes nas mãos de colegas do partido governista. A reforma ocorreu apenas dois meses depois das eleições parlamentares que fortaleceram o poder de Biya nesta nação centro-africana. Os partidos de oposição acusaram o governo de fraude no pleito. As mudanças foram anunciadas num decreto presidencial lido na rádio estatal na noite de ontem. O motivo da reforma não foi informado. O número de pastas ministeriais aumentou para 31, com a criação do Ministério de Educação Técnica e Treinamento Vocacional. O primeiro-ministro Peter Mafany Musonge continua no cargo, ocupado por ele desde 1996.