O presidente disse que Rusnok pode ficar no cargo até o fim da atual legislatura, que termina no meio do ano que vem, ou podem ser convocadas eleições antecipadas, "provavelmente no fim de setembro". O premiê Petr Necas renunciou na semana passada, após um importante aliado ser acusado por promotores de corrupção e abuso de poder. Fonte: Dow Jones Newswires.