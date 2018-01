Presidente chilena visitará Brasil em abril A presidente do Chile, Michelle Bachelet, visitará o Brasil nos dias 10 e 11 de abril. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que esteve em Santiago para uma visita de um dia. No encontro entre Bachelet e Amorim foi discutida a participação dos dois países na Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah), além da busca por mais integração bilateral. Segundo o ministro, o Brasil espera a visita com grande ansiedade. Amorim descartou a possibilidade uma interferência do Brasil na reivindicação da Bolívia por uma saída para o mar pelo Chile. "Podemos ajudar facilitando o diálogo, caso necessário", declarou.