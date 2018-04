Presidente chinês chega hoje aos EUA, que tentarão reduzir tensões bilaterais O presidente chinês, Hu Jintao, chega hoje para uma visita oficial aos EUA e o governo americano fará o possível para tentar reduzir a desconfiança nas relações bilaterais. Em uma demonstração da importância que a Casa Branca está dando à visita, o programa começará com um jantar com o presidente Barack Obama e Hu, que estarão acompanhados apenas de seus respectivos chanceleres e conselheiros de segurança nacional. Amanhã, Hu participará de uma cerimônia na Casa Branca, se reunirá com Obama e depois jantará com o líder americano. Obama espera estabelecer novo relacionamento com a China, após a tensão em 2010 por questões como a visita do dalai-lama à Casa Branca e ataques de hackers.