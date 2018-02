Presidente chinês diz estar disposto a promover diálogo entre Coreias

O governo chinês é o único aliado diplomático e econômico da Coreia do Norte, mas as relações foram abaladas por causa das recentes ações belicosas norte-coreanas, incluindo a realização de um terceiro teste nuclear, no mês passado.

"A paz e a estabilidade na península coreana estão nos interesses vitais do povo da península e também do povo chinês", disse Xi à presidente Park Geun-hye em uma ligação telefônica, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

"A China está empenhada em manter a paz e a estabilidade na península e concretizar a desnuclearização da península, e defende a resolução da questão por meio do diálogo e das consultas", acrescentou o presidente chinês.

"A China está disposta a fornecer a ajuda necessária para promover a reconciliação e cooperação."

O governo chinês uniu-se a uma nova rodada de sanções da ONU contra a Coreia do Norte este mês. Mas permanecem dúvidas sobre até quanto o país impõe restrições ao seu vizinho, visto tanto como um embaraço, como uma proteção estratégica contra a influência dos EUA na região.

(Reportagem de Ben Blanchard, Huang Yan e Sui-Lee Wee)