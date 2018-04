Presidente chinês diz que atritos com os Estados Unidos são naturais

WASHINGTON - O presidente da China, Hu Jintao, afirmou nesta quinta-feira, 20, que, dadas as diferenças entre China e EUA, é "normal" que ambos os países tenham atritos, mas reiterou seu compromisso em continuar buscando uma relação bilateral baseada no "respeito e benefício" de ambos.

Diante das diferenças culturais e políticas, "é natural que tenhamos desacordos e atritos", disse Hu, durante um discurso perante líderes empresariais e do governo dos EUA.

O presidente chinês declarou que a relação bilateral vive uma profundidade "sem precedentes", mas reiterou a necessidade de continuar trabalhando para melhorá-la ainda mais com base no "respeito mútuo" e no benefício de ambos.

A China "jamais buscará a hegemonia" nem representa uma ameaça militar para nenhum país porque, ao contrário, acredita na busca de soluções pacíficas aos conflitos, enfatizou Hu, quem foi apresentado perante o fórum empresarial pelo ex-secretário de Estado Henry Kissinger.

Hu acrescentou que EUA e China estão comprometidos com a "paz mundial" e a estabilidade da ordem internacional, enquanto continuam trabalhando para promover o desenvolvimento econômico e a "plena recuperação da economia mundial".

Nesse sentido, Hu disse que, "embora permanecem as incertezas", a economia mundial está retornando à via do crescimento.

O governante chinês também enfatizou a necessidade de aprofundar a cooperação na Ásia oriental e no Pacífico.