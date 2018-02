Presidente chinês faz crítica velada a norte-coreanos O presidente da China, Xi Jinping, declarou ontem que "nenhum país tem o direito de jogar a região ou o mundo todo no caos em razão de objetivos egoístas", uma mensagem dura - embora indireta - ao regime norte-coreano. Pequim é o principal aliado da Coreia do Norte e potências ocidentais pressionam os chineses a usarem sua influência para moderar as ações da ditadura de Kim Jong-un.