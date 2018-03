Presidente chinês inicia visita aos EUA na fábrica da Boeing O presidente da China, Hu Jintao, inicia hoje a sua primeira visita aos EUA desde que assumiu a Presidência em março de 2003. A viagem começa por Seattle, onde o líder chinês fará um tour pela fábrica da Boeing. À noite, Hu deve jantar na casa de US$ 100 milhões do presidente da Microsoft, Bill Gates. A visita do presidente chinês culminará com um encontro com o presidente dos EUA, George W. Bush, na quinta-feira, em Washington.