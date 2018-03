Presidente chinês manifesta apoio à Coreia do Norte

O tio, Jang song-thaek, é visto como uma força motriz para as reformas que a isolada Coreia do Norte pode estar tentando fazer e para as quais precisa desesperadamente do apoio chinês.

"Por muitos anos, o camarada Jang Song-thaek tem feito um grande trabalho para desenvolver a amizade de boa vizinhança entre a China e a Coreia do Norte", disse Hu na reunião, de acordo com uma rádio chinesa.

Hu também ofereceu condolências pelas inundações que recentemente atingiram o país, que rotineiramente tem dificuldades para alimentar seus 24 milhões de habitantes.

"Estou confiante que sob a liderança do Partido dos Trabalhadores da Coreia, com Kim Jong-un como seu primeiro secretário, o povo da Coreia do Norte será capaz de superar este desastre e construir uma bela terra."

A viagem de Jang à China nesta semana foi vista como o mais recente sinal de que Kim está seriamente explorando caminhos para reanimar a economia de seu país recluso, em declínio há anos.

Jang participou de reuniões para discutir projetos econômicos conjuntos em Rason, na costa leste norte-coreana, e em Hwanggumphyong, uma área na fronteira entre os dois países.

(Reportagem de Chris Buckley e Sui-Lee Wee)