Presidente chinês visita região atingida por nevascas

O presidente da China, Hu Jintao, e o primeiro-ministro, Wen Jiabao, visitaram as regiões mais castigadas pelas nevascas que assolam China, informou nesta quinta-feira a imprensa local. Hu visitou a comarca de Ziyuan, onde as nevascas deixaram a população sem eletricidade e serviços de comunicação. "Todo o povo deste condado está esperando pela volta da eletricidade. Espero superar os problemas e fornecer energia elétrica aos lares o mais rápido possível", assinalou. Hu indicou que a prioridade atual é assegurar o sustento da população e ordenou que as autoridades da região garantam alimentos, abrigo e atendimento médico em caso de doenças. O presidente da China também esteve com os soldados que estão ajudando a população e ou encorajou e os louvou por seu trabalho. "Sempre e quando fizermos esforços de maneira decidida e coordenada superaremos as dificuldades e alcançaremos a vitória", indicou. Pelo menos 80 pessoas morreram e outras 105 milhões foram afetadas pelas nevascas nas províncias do centro, sul e oeste da China, que segundo os meteorologistas oficiais continuarão, pelo menos, até o próximo fim de semana.