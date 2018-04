Presidente chinês visita vítimas de terremoto e promete ajuda O presidente chinês, Hu Jintao, chegou neste domingo (18) à região do país atingida por um forte terremoto na quarta-feira, e prometeu ajuda rápida aos milhares de desabrigados. O presidente teve de encurtar uma viagem à América do Sul devido ao desastre, que deixou mais de 1.700 mortos e 12 mil feridos na província de Qinghai, no região noroeste do país.