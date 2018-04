Presidente colombiano reúne-se com Obama Em meio a denúncias de violação dos direitos humanos e escândalos de corrupção, o presidente colombiano Alvaro Uribe será recebido hoje na Casa Branca. Esse será o primeiro encontro oficial de Uribe e Barack Obama. Os temas fundamentais da reunião serão o tratado de livre comércio e a cooperação entre as duas nações no combate ao narcotráfico.