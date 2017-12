Presidente da Alemanha assina lei de imigração O presidente da Alemanha, Johannes Rau, promulgou, nesta quinta-feira, uma controversa lei de imigração que procura atrair ao país trabalhadores estrangeiros altamente especializados, pressiona os residentes a se integrarem à sociedade alemã e restringe as regras para os pedidos de asilo. A decisão de Rau "beneficia os interesses de nosso país porque abre o caminho para a imigração de pessoal qualificado e necessitado com urgência e, ao mesmo tempo, permite limitar ainda mais a corrente de imigrantes ilegais", disse o ministro do Interior Otto Schilly. Os conservadores da oposição disseram que vão impugnar a nova lei diante do Tribunal Constitucional antes que entre em vigor em primeiro de janeiro de 2003. O chanceler alemão, Gerhard Schroeder, disse que tentará alcançar um acordo com a oposição para excluir a disputa sobre a lei da campanha para as eleições parlamentares de 22 de setembro.