Presidente da Alemanha inicia viagem pela América Latina O presidente da Alemanha, Horst Köhler, iniciou neste domingo, 4, uma viagem de 12 dias pela América do Sul, que inclui escalas no Brasil, Paraguai e Colômbia. Apesar de ser sua primeira viagem oficial à América Latina como presidente alemão, Köhler conhece muito bem a região e muitos de seus líderes da época em que era chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI). Fontes da Presidência alemã explicaram que Köhler quer discutir a problemática dos desequilíbrios sociais e a irregular distribuição da riqueza na América do Sul - região onde, apesar da abundância de matérias-primas, existe um alto índice de pobreza entre a população. O presidente da Alemanha viaja junto a uma ampla delegação de representantes dos setores econômico e industrial, um grupo de juízes do Tribunal Constitucional alemão e o bispo auxiliar de Essen, Franz Grave, membro da comissão para as questões sociais da Conferência Episcopal Alemã. Agenda Köhler é o primeiro presidente alemão a visitar o Paraguai, onde vivem cerca de 10.000 alemães e 120.000 cidadãos de origem alemã. Lá, suas conversas terão como enfoque o desenvolvimento do estado de direito. O Brasil é a segunda escala de sua viagem, onde abordará questões referentes à proteção do meio ambiente e à degradação da floresta amazônica. Köhler, que inaugurará a nova embaixada alemã em Brasília, estará no Brasil na mesma época que o presidente americano, George W. Bush, mas não está previsto um encontro entre ambos. Na Colômbia, o presidente alemão será informado sobre os esforços do atual governo para acabar com a violência após décadas de guerra civil. A problemática das plantações ilegais de coca e o tráfico de cocaína serão também assuntos de visita de Köhler, primeiro presidente alemão a visitar a Colômbia desde Gustav Heinemann, em 1971.