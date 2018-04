Presidente da Alemanha renuncia após escândalo

Horst Seehofer, presidente da Câmara Alta (Bundesrat), se tornará o presidente interino, segundo Wulff. Seehofer é premiê do Estado da Baviera e também líder da União Social Cristã (CSU), que faz coalizão com a União Democrata Cristã (CDU) de Merkel.

Na quinta-feira, promotores pediram ao Parlamento que retirasse a imunidade de Wulff, a fim de abrir caminho para uma investigação de seus negócios pessoais. O tema tornou-se um problema político para a chanceler alemã, Angela Merkel, que apontou Wulff para o cargo em 2010. Nesta sexta-feira, a chanceler cancelou uma viagem a Roma, onde se reuniria com o primeiro-ministro italiano, Mario Monti.

Wulff era visto como uma escolha controversa de Merkel, já que ele tinha uma carreira política ativa - o cargo da presidência na Alemanha é basicamente cerimonial. Para alguns analistas, Merkel queria na verdade enfraquecê-lo como potencial rival no cenário político do país. As informações são da Dow Jones.