Presidente da Argélia anuncia mudanças na Constituição e reformas

ARGEL - O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, anunciou nesta sexta-feira, 15, que lançará reformas legislativas e alterar a Constituição do país, uma decisão aparentemente tomada após seu governo se ver pressionado pelas revoluções no mundo árabe.

"Pedirei ao Parlamento para rever todo o quadro legislativo", disse Bouteflika, de 74 anos, em um discurso na televisão estatal. O presidente, que não falava em público há três meses, também disse que vai "alterar a Constituição para reforçar a representação democrática".

Bouteflika está no poder desde 1999. As revoltas contra seu governo começaram em janeiro, inspiradas nos levantes da Tunísia e do Egito. Ao menos cinco pessoas morreram e centenas ficaram feridas nas manifestações. Após algum tempo, o governo decidiu suspender o estado de emergência vigente no país há 19 anos.