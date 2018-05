Presidente da Argélia promete mudanças na Constituição

A Argélia tem sido parcialmente atingida pelos protestos populares que neste ano levaram à queda dos governos da Tunísia e do Egito, bem como à guerra civil na Líbia, embora em uma escala bem menor.

A comissão "fará as propostas que eu garanto estarão em conformidade com os valores fundamentais da nossa sociedade, antes de serem submetidas à aprovação do parlamento ou através de um referendo", ele disse. Bouteflika também anunciou mudanças na legislação eleitoral, nos partidos políticos e nas associações.

Analistas políticos, contudo, afirmam que o anúncio do mandatário argelino, que governo desde 1999, fracassou em endereçar os profundos problemas sociais e políticos da Argélia. "Não é um programa de transição democrática, de maneira nenhuma. É um discurso para ganhar tempo", disse Chafik Mesabah, analista político que fez parte das Forças Armadas. "Eu acredito que isso irá piorar o estado das coisas, mais que resolver", disse. "A situação social não foi nem mesmo citada nos anúncios". As informações são da Dow Jones.