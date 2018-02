Presidente da Argélia sofre pequeno derrame cerebral O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, sofreu um pequeno derrame cerebral neste sábado, 27, e foi levado para a França para exames, segundo noticiado pela agência de notícias APS. O líder, de 76 anos, teve uma "isquemia transitória" - um bloqueio temporário do fluxo sanguíneo - de acordo com Rachid Bougherbal, diretor do Centro Nacional de Medicina Esportiva.