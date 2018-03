Presidente da Argentina diz que Chávez foi vítima de golpe O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, afirmou hoje que "na Venezuela houve um golpe de Estado" que derrubou o mandatário Hugo Chávez e que ainda não há uma decisão de seu governo para reconhecer as novas autoridades de Caracas. Duhalde fez as declarações antes de ingressar na primeira sessão da cúpula de chefes de Estado do Grupo de Rio, que ocorre em San José, Costa Rica. Consultado sobre a impressão sobre a rebelião militar e por parte da sociedade civil na Venezuela, Duhalde respondeu: "Não é uma impressão, é uma constatação: é um golpe de Estado e espero que tenha uma solução democrática". Leia tudo sobre a crise na Venezuela