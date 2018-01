Presidente da Áustria é internado após parada cardíaca O presidente da Áustria, Thomas Klestil, de 71 anos, foi hospitalizado nesta segunda-feira após uma parada cardíaca. Os guardas da segurança o socorreram e o presidente foi levado de helicóptero para o Hospital Geral de Viena, onde Klestil encontra-se em estado crítico. O porta-voz presidencial Meinhard Rauchensteiner afirmou à agência de notícias Associated Press que Klestil ?está hospitalizado em estado grave?. O mandato do presidente termina no próximo sábado, quando assumirá Heinz Fischer. Até lá, o país será governado pelo chanceler Wolfgang Schuessel.