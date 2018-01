Presidente da Áustria está morto, diz TV O presidente da Áustria, Thomas Klestil, morreu nesta terça-feira de falência múltipla dos órgãos, informa uma porta-voz do Hospital Geral de Viena, falando sob a condição de não ter seu nome revelado. Klestil havia sido hospitalizado na segunda-feira, depois de sofrer um ataque cardíaco. Klestil, que levou paz ao gabinete presidencial depois da controvérsia em torno do passado de seu predecessor no exército nazista, tinha 71 anos.