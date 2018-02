Presidente da Blackstone vende ações por US$ 88,6 mi

Esta foi a segunda vez no ano que a família James diminui sua participação na empresa, tendo vendido ações no valor de US$ 64,2 milhões em fevereiro. O porta-voz da Blackstone preferiu não comentar o assunto.

A companhia, que tem hoje US$ 248 bilhões em ativos sob gestão, viu suas ações terem alta de cerca de 71% em 2013, superando significativamente o crescimento do mercado. Depois de terem atingido o maior preço em seis anos na terça-feira, as ações da Blackstone encerraram em baixa de 0,9% no pregão de sexta-feira, valendo US$ 26,71.

A família James iniciou o processo de venda na última quarta-feira, tendo o concluído na sexta e vendendo as ações a um preço entre US$ 26,53 e US$ 28,41. Fonte: Dow Jones Newswires.