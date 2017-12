Presidente da Bolívia alega conspiração contra seu governo O novo presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que companhias de energia multinacionais estão conspirando contra seu governo, e exigiu que seus aliados sejam mais firmes em suas decisões políticas. Morales, que jurou fazer com que todos os níveis de exportação de petróleo e gás ficassem aos cuidados de seu governo, não disse que companhias são essas, nem deu detalhes enquanto discursava para líderes da união rural. O presidente pediu aos movimentos sociais da Bolívia que se mobilizem para defender os planos de mudança dos contratos de energia encabeçados pelo governo, cujo objetivo é manter os lucros dentro do país. Atualmente, esses contratos estão nas mãos de empresas multinacionais. A Bolívia é um dos países mais pobres da América Latina, mas possui a segunda maior reserva de gás natural do mundo. Companhias multinacionais investiram US$3.5 bilhões na o país. Na última semana, Morales também ameaçou mobilizar os movimentos sociais caso o Congresso se recuse a aprovar seu pedido à Assembléia Constituinte para reescrever a constituição boliviana. Morales espera aprovar a proposta nas próximas semanas. A eleição da Constituinte será no dia 2 de julho, e a Assembléia Constitucional se reunirá no dia 6 de agosto, o dia de independência da Bolívia, de acordo com Morales.