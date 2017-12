Presidente da Bolívia denuncia conspiração O presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anunciou que não renunciará ao cargo e denunciou que existe uma conspiração, com apoio internacional, para derrubá-lo. "Existe uma conspiração que quer destruir a Bolívia e manchar de sangue a democracia. Não vou renunciar", disse o presidente. Ele garantiu que irá "derrotar os sediciosos" e "restabelecer a ordem". Ele fez as declarações depois de uma reunião com ministros e chefes militares.