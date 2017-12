Presidente da Bolívia diz que não renuncia O líder da Nova Força Republicana (NFR), Manfred Reyes Villa, reuniu-se com o presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, e pediu-lhe que renuncie. Sánchez de Lozada disse que não renuncia e alega que sua renúncia não traria à crise boliviana uma solução duradoura. Sem o apoio da NFR, o governo perde dois terços dos parlamentares. Três ministros do partido reanunciaram. As Forças Armadas por enquanto apóiam Sánchez de Lozada. O Congresso tenta reabrir hoje. Professor relata experiência na Bolívia Avião com brasileiros pousa em Campo Grande Assessor de Lula tem agenda apertada na Bolívia Varig mantém vôos para La Paz suspensos até segunda-feira