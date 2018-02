Presidente da Bulgária escapa de atentado no Iraque O presidente da Bulgária, Georgi Parvanov, e sua comitiva foram alvejados quando passavam pela rua que dá acesso à base militar que abriga soldados bulgaros e poloneses em Kerbala, no Iraque. Parvanov escapou ileso. A ação foi promovida por insurgentes xiitas que atuam na região de Kerbala. Autoridades búlgaras acusaram a imprensa polonesa de ter divulgado "antes do necessário" a viagem de Parvanov, fazendo com que os insurgentes preparassem o ataque. O general Dimitar Vladimirov, que acompanhava o presidente na visita sem aviso oficial prévio, disse que os atiradores estavam em dois carros e que houve troca de tiros. Não há informações sobre feridos. Em seguida, o presidente e sua comitiva voaram de volta para a Bulgária e levaram o corpo do sargento Dimitar Dimitrov, morto na sexta-feira num ataque rebelde a um comboio de soldados búlgaros. Dez soldados - da força composta por 485 militares - também embarcaram de volta. Sete deles sofrem de "estresse de combate".