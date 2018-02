Presidente da China diz que área de comércio Ásia-Pacífico vai impulsionar laços regionais

Os 21 membros do grupo Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) concordaram em tomar medidas para criar a Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico (FTAAP, na sigla em inglês), de acordo com comunicado conjunto divulgado após uma cúpula de dois dias com chefes de Estado em Pequim.

A FTAAP é uma iniciativa da China e vista por alguns como uma alternativa ao acordo de comércio conhecido como Parceria Trans-Pacífico, que é defendido pelo Estados Unidos mas exclui a China.

Xi, falando a repórteres no encerramento da cúpula da Apec, disse ainda que os Estados membros concordaram em fazer esforços para promover reforma estrutural na região.

(Reportagem de Ben Blanchard)