Presidente da China visita área do epicentro de terremoto

O presidente da China, Hu Jintao, chegou nesta sexta-feira, 16, à cidade de Mianyang, no epicentro do terremoto de segunda-feira no sudoeste do país, "para consolar as vítimas e inspecionar os trabalhos de resgate". Segundo a agência Xinhua, o governante deve supervisionar os trabalhos de resgate como parte de uma campanha destinada a mostrar ao mundo que a situação está sob controle. Hu Jintao visitará as tropas e equipes médicas que trabalham no resgate na zona do epicentro do terremoto na província de Sichuan. O primeiro-ministro Wen Jiabao chegou à região na segunda-feira e visitou lugares como as escolas em que crianças morreram sob os escombros. No entanto, familiares de vítimas têm afirmado à imprensa estrangeira que as autoridades omitem o número real de mortos. Ainda assim, Wen afirmou nesta sexta-feira, 16, que o número de mortes foi reduzido graças ao trabalho do Governo e garantiu que "salvar vidas ainda é a prioridade máxima". Segundo os últimos dados fornecidos pelas autoridades chinesas, já foram confirmadas 50.000 mortes e 102.000 feridos.