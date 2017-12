Presidente da Colômbia cancela debate com oposição O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, cancelou na segunda-feira um debate público com os principais líderes da oposição, que o acusam pela expansão dos grupos paramilitares de ultradireita durante sua gestão como governador de Antioquia, há dez anos. O presidente, um advogado de 54 anos, havia desafiado na semana passada os líderes do Pólo Democrático Alternativo e do Partido Liberal a um debate pelo rádio e pela TV, para revelar as responsabilidades pela atual situação de segurança do país. O embate entre Uribe e a oposição, em meio a escândalos sobre supostas ligações de aliados do governo com os esquadrões paramilitares, atingiu o ápice na semana passada, quando o presidente chamou vários de seus detratores de "terroristas." O senador do PDA Gustavo Pedro acusou Santiago Uribe, irmão do presidente, de ter vínculos com os paramilitares, o que deixou o presidente furioso. Alvaro Uribe explicou que suas respostas da semana passada tinham como objetivo evitar que a oposição utilizasse as calúnias contra sua família como bandeira política. "Respondi a tudo que disseram, acredito que não fugi a nenhuma responsabilidade", declarou Uribe à Rádio Caracol. O presidente colombiano deu início em 2003 a uma negociação de paz com os paramilitares, criticada por grupos de direitos humanos e pela oposição por ser indulgente demais. Com ela, mais de 31 mil entregaram as armas e se desmobilizaram. Hoje, os principais ex-comandantes desses esquadrões estão confinados em uma prisão de segurança máxima. Eles deverão se apresentar à Justiça para confessar crimes como assassinatos, massacres, seqüestros e desaparições, estando sujeitos a uma pena máxima de oito anos de prisão.