Presidente da Colômbia critica prefeitos que renunciam O presidente colombiano, Andrés Pastrana, lançou hoje uma dura crítica aos prefeitos que, diante das ameaças da guerrilha, optaram por renunciar aos seus cargos, ignorando o mandato que lhes foi confiado por suas comunidades. Em cerimônia oficial, Pastrana elogiou a decisão dos vereadores dos departamentos de Casanare e Arauca, que decidiram permanecer em seus cargos, depois que o governo nacional lhes ofereceu maior proteção. "Como esta conduta responsável e digna contrasta com a dos outros funcionários que entregam sua renúncia diante do primeiro telefonema ou do primeiro fax, estando até em municípios muito mais protegidos e próximos às grandes cidades, quando não nas próprias", observou o presidente.